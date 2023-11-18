الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة في منطقة الرياض

دعا الدفاع المدني لتوخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض.

ودعا الدفاع المدني كذلك عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية، مناطق؛ الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وجازان، وعسير .

وأصدر المركز إنذارا أحمر عن الحالة المناخية على مناطق المملكة، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

ونصح المركز بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود في أثناء هطول الأمطار.