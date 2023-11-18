طبيب الهلال يحدد موعد عودة الفرج وسافيتش وموقف نيمار والدوسري

أعلن خوان خيمينيز، طبيب الهلال، موعد عودة سلمان الفرج، وسيرجي سافيتش، ثنائي الفريق إلى التدريبات، فيما كشف عن آخر تطورات إصابات نيمار دا سيلفا، وسالم الدوسري، وياسر الشهراني.

وقال خيمينيز، عبر حساب الهلال الرسمي على منصة "إكس"، "سلمان الفرج تواجد اليوم وتدرب بشكل خفيف مع الفريق، وخلال اليومين المقبلين سيتدرج ليخوض التدريبات الجماعية بشكل عام، ونتوقع أن يكون الأسبوع المقبل موعدًا لعودته إلى التدريبات بشكل كامل".

وأضاف "سافيتش يتدرب على العشب الأخضر منذ يومين، ويعمل بالكرة بشكل خفيف بما يتناسب مع إصابته بالركبة، ومن المقرر أن يبدأ تدريبات مع المجموعة قريبًا، يمكن أن يعود بعد أسبوع تقريبًا".

🎬 عن عودة الفرج وساڤيتش.. وإصابات سالم وياسر وناصر.. عن تأهيل نيمار..

طبيب #الهلال "خوان خيمينيز" يتحدث pic.twitter.com/dom3mFrYgK — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 18, 2023

وتابع "الدوسري أصيب بـ3 إصابات مختلفة، واحدة في كاحله، وواحدة في ركبته، والأخرى في إصبع قدمه، والأخيرة تعني أنه غير قادر على المشي بشكب صحيح، وليس هناك الكثير من الوقت حتى المباريات المقبلة، علينا أن نتعامل مع الأمر يومًا بعد يوم، خطوة بخطوة لمواصلة العمل، سنحاول إعادته للمباريات في أقرب وقت".

أما عن ناصر الدوسري، فقال إنه يعاني من تمزق في عضلات الفخذ بساقه اليمنى، ويحتاج شهرًا للعودة.

وأكمل الطبيب بقوله "ياسر الشهراني عاد من المنتخب بإصابة في الساق، وقدم اللاعب متورمة، وسنستمر في العمل معه لمعرفة مدة غيابه".

وعن نيمار دا سيلفا، أوضح "نحن في تواصل دائم مع نيمار، إنه يعمل بجد كل يوم في البرازيل، يحاول زيادة المدى الحركي لركبته، وزيادة قوة ساقه المصابة، هذه المرحلة ستستمر شهرين تقريبًا، وسيبدأ مراحل جديدة من العلاج في يناير".