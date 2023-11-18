رومانيا وسويسرا في “يورو 2024”.. وعدد المتأهلين يرتفع إلى 16

رفع منتخبا رومانيا وسويسرا عدد المتأهلين إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا، إلى 16 منتخبًا، بعد ضمانهما التأهل.

وتغلب المنتخب الروماني على مضيفه الكيان الصهيوني بنتيجة 2 / 1 في الجولة التاسعة قبل الخيرة من المجموعة التاسعة.

وتعادل المنتخب السويسري مع ضيفه كوسوفو 1/1.

كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز المنتخب البيلاروسي على أندورا 1 / صفر.

وعلى ملعب بوشكاش أرينا، في مدينة بودابست عاصمة المجر، فاز المنتخب الروماني على مضيفه منتخب الكيان الصهيوني 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب رومانيا جورجي بوسكاس ويانيس هاجي في الدقيقتين العاشرة و63، فيما سجل هدف الكيان الصهيوني ايران زاهافي في الدقيقة الثانية.

وشهدت المباراة طرد فالنتين ميهايلا لاعب المنتخب الروماني في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب الروماني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن التأهل لنهائيات يورو 2024، فيما توقف رصيد المنتخب منتخب الكيان الصهيوني عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب السويسري مع ضيفه منتخب كوسوفو 1/1.

وتقدم المنتخب السويسري بهدف سجله روبن فارجاس في الدقيقة 47 وتعادل منتخب كوسوفو عن طريق محمد هيساني في الدقيقة 82.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، ليضمن هو الآخر التأهل ليورو 2024، كما رفع منتخب كوسوفو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

وحتى الآن المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى نهائيات أمم أوروبا هي: ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا – سويسرا.

وبذلك تتبقى 8 مقاعد في النهائيات التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.