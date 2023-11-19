14 هدفًا.. هاتريك مبابي يقود فرنسا لأكبر انتصار في تاريخها

اكتسح منتخب فرنسا ضيفه منتخب جبل طارق بنتيجة 14-صفر مساء السبت في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتألق قائد المنتخب كيليان مبابي وسجل 3 أهداف "هاتريك".

وسجل أهداف منتخب فرنسا إيثان جيمس سانتوس، لاعب جبل طارق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة وماركوس تورام في الدقيقة الرابعة، ووارين زايري إميري في الدقيقة 16، وكيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء، و74 و82 وجوناثان كلوس في الدقيقة 34.

وأضاف كينجسلي كومان هدفين في الدقيقتين 36 و66 ويوسف فوفانا في الدقيقة 38 وأدريان رابيو في الدقيقة 64 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 73 وأوليفيه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 89 والأخيرة من اللقاء.

وشهدت المباراة طرد إيثان جيمس سانتوس لاعب منتخب جبل طارق في الدقيقة 18.

بهذا الفوز حقق المنتخب الفرنسي العلامة الكاملة حيث فاز بمبارياته السبع في التصفيات ليرفع رصيده على 21 نقطة في صدارة الترتيب، بينما بقي منتخب جبل طارق بلا رصيد في قاع الترتيب.