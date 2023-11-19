برونو فرنانديز يعلن موقفه من الدوري السعودي

أعلن البرتغالي برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد موقفه من إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ربطت اسم برونو فرنانديز بالانتقال إلى أحد الأندية الكبار في الدوري السعودي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو.

ويستعد برونو فرنانديز للمشاركة مع منتخب بلاده البرتغالي ضد أيسلندا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وقال برونو في المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وأيسلندا برونو فرنانديز عن إمكانية انتقاله لدوري روشن: "أنا أركز على المنتخب الوطني ويونايتد".

وأضاف: "أنا سعيد حيث أنا، في المنتخب الوطني، قضينا أوقاتًا جيدة جدًا، وفي مانشستر يونايتد، لم نبدأ بالطريقة التي أردناها".

وأنهى صاحب الـ29 عاما قائلا: "أنا لا أنظر إلى الشائعات، أنا لا أهتم بها، اليوم، من السهل جدًا نشر الشائعات في الصحافة، أفضل التركيز على أهدافي".