“أكوا باور” تعلن بدء التشغيل التجاري بمحطة “نور للطاقة 1”

أعلنت شركة "أكوا باور" عن تلقيها شهادة التشغيل التجاري الأولي من هيئة كهرباء ومياه دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2023 للمرحلة الثانية من وحدات الطاقة الشمسية المركزة بقدرة إنتاجية 200 ميجاواط لمشروع "نور للطاقة 1" لتصل إجمالي القدرة الإنتاجية قيد التشغيل 717 ميجاواط.

وتُعد المرحلة الثانية جزءاً مكملاً من القدرة الإجمالية للمشروع والبالغة 950 ميجاواط مولدة عن طريق الطاقة الشمسية المركزة بالإضافة إلى الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

يعد مشروع نور للطاقة 1 المرحلة الرابعة من مجمع الشيخ محمد بن راشد للطاقة الشمسية الواقع في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.