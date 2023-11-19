دجوكوفيتش يعبر ألكاراز ويواجه سينر في نهائي البطولة الختامية للتنس

أصبح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم على بعد خطوة واحدة من رقم قياسي غير مسبوق، يتمثل في الفوز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين للمرة السابعة.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 90 دقيقة فقط للفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على العالم 6 /3 و6 /2 في المربع الذهبي مساء السبت، في الوقت الذي فاز فيه الإيطالي جانيك سينر على الروسي دانييل ميدفيديف 6 /3 و6 /7 و6 /1 ليضرب موعدا في النهائي مع ديوكوفيتش.

RUTHLESS 😮‍💨@djokernole dispatches Alcaraz to set up a BLOCKBUSTER rematch against Sinner in the #NittoATPFinals Final! 🏆 pic.twitter.com/2Wyy9eGKSZ — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023

ويتساوى دجوكوفيتش /36 عاما/ مع الأسطورة السويسري المعتزل روجيه فيدرر في الفوز بستة ألقاب في البطولة الختامية، التي تقام بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في الموسم.

وكان سينر حقق فوزه الأول على الإطلاق على دجوكوفيتش في وقت سابق من البطولة الختامية هذا الأسبوع، وستكون الفرصة سانحة أمام النجم الصربي للثأر من سينر، الذي بات أول لاعب إيطالي يبلغ نهائي البطولة الختامية.

وقال دجوكوفيتش "إنه يقدم أداء رائعا، أفضل أداء في حياته، خضنا مباراة متقاربة للغاية، الأجواء كانت مذهلة ، لا أتوقع أن يكون لقاءنا القادم أقل منه، ربما أشد صخبا من مواجهتنا في دور المجموعات".

وأضاف "إنه النهائي، عشت هذا الموقف مرات عديدة من قبل، سعيد حقا بشعوري الحالي، وبالطريقة التي ألعب بها، أتمنى أن أقدم أفضل ما لدي في النهائي".

والتقى دجوكوفيتش وألكاراز أربع مرات من قبل وفاز كل منهما مرتين.

وأوضح دجوكوفيتش "بدأت المباراة بالشكل الصحيح، العقلية الصحيحة، وعرفت منذ اللحظة الأولى أنها ستكون مباراة رائعة".