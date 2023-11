دجوكوفيتش يعبر ألكاراز ويواجه سينر في نهائي البطولة الختامية للتنس

أصبح النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم على بعد خطوة واحدة من رقم قياسي غير مسبوق، يتمثل في الفوز بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين للمرة السابعة.

واحتاج دجوكوفيتش إلى 90 دقيقة فقط للفوز على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني على العالم 6 /3 و6 /2 في المربع الذهبي مساء السبت، في الوقت الذي فاز فيه الإيطالي جانيك سينر على الروسي دانييل ميدفيديف 6 /3 و6 /7 و6 /1 ليضرب موعدا في النهائي مع ديوكوفيتش.

RUTHLESS 😮‍💨@djokernole dispatches Alcaraz to set up a BLOCKBUSTER rematch against Sinner in the #NittoATPFinals Final! 🏆 pic.twitter.com/2Wyy9eGKSZ

— Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2023