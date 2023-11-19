إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة

أجلي جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في قطاع غزة المحاصر تحت قصف الاحتلال الإسلائيلي، الأحد، وعددهم 31 طفلا.

وقال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء، إن المستشفى يغرق في ظلام دامس دون كهرباء أو ماء، مؤكدا خروج عدد من المرضى والنازحين من المستشفى، في حين بقي حوالي 300 مريض و 25 فردا من الطواقم الطبية، كما توفي أحد الأطفال الخدج.

في السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة و(حماس) توصلت لاتفاق مبدئي لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أمريكيين قالوا إنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

وذكرت الصحيفة أمس السبت نقلا عن مصادر مطلعة على الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات أن إطلاق سراح الرهائن يمكن أن يبدأ خلال أيام قليلة إذا لم يواجه عقبات في اللحظة الأخيرة.