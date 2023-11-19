بعد وصفه بـ”الديكتاتور”.. تصرف غريب من بايدن تجاه الرئيس الصيني في منتدى “APEC”

تداولت وسائل إعلام غربية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع منتدى "APEC".

في الفيديو ينهض بايدن فجأة ويهرع لمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ويصافحه دون سبب معروف، رغم أنهما اجتمعا قبلها بيومين وتصافحا مرات عدة.

كان الموقف غير متوقع، حيث لم يكن المترجم الصيني موجودًا للترجمة، ذلك كان على وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، أن ينهض ويترجم للرئيس شي.

وقبل أيام وثق مقطع فيديو وصف بايدن للرئيس الصيني شي جين بالديكتاتور، وامتعاض وزير خارجيته أنتوني بلينكن، بعد ساعات من مؤتمر صحفي جمع الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني.

ووقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على سلسلة من الاتفاقيات خلال محادثات في أجواء عالية التوتر استهدفت تحقيق الاستقرار لعلاقات مضطربة بسبب التنافس الاقتصادي والإخفاقات العسكرية والدبلوماسية.