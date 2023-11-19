تكريم خاص لساديو ماني في السنغال (فيديو)

حظي السنغالي ساديو ماني نجم النصر بتكريم خاص بمناسبة خوض مباراته رقم 100 مع منتخب بلاده السنغالي.

وشارك ساديو ماني في مباراة السنغال أمام ضيفه منتخب جنوب السودان مساء السبت في الجولة الافتتاحية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقام الاتحاد السنغالي بتكريم ساديو ماني قبل انطلاق المباراة، حيث تم منحه قميصا يحمل الرقم 100 في أرض الملعب، لينال تحية الجماهير.

وسجل ماني هدفين في مرمى جنوب السودان ليقود السنغال للفوز 4-0 في افتتاح مشواره بالمونديال.

وأحرز نجم النصر هدفيه في الدقيقتين 6 و56 من ركلة جزاء، فيما سجل الهدفين الآخرين بابي سار في الدقيقة الأولى، ولامين كامارا في الدقيقة 45.

وكانت مباريات المجموعة افتتحت بلقاء فاز فيه منتخب الكونغو الديمقراطية على موريتانيا 2-صفر، فيما تعادل منتخبا السودان وتوجو 1-1.