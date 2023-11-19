البرلمان العربي يدين قصف مدرستيّ الفاخورة وتل الزعتر في غزة

أعرب البرلمان العربي، في بيان له اليوم الأحد، عن إدانته بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، المروع لمدرستيّ الفاخورة وتل الزعتر التابعتين لوكالة الأونروا، الذي أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى، في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبر البرلمان العربي أن قصف المدارس والمستشفيات التي تأوي المئات من النازحين، جريمة حرب أخرى كاملة الأركان، تقتضي التحقيق الدولي ومحاسبة مرتكبيها، كما تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا البرلمان، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، بممارسة ضغط حقيقي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف المجازر وآلة الحرب ونزيف الدم المستمر والمتصاعد.