الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 تصل إلى العريش تمهيدًا لدخول المساعدات لغزة

وصلت اليوم الأحد، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشر، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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وفي إطار استمرار حشد الدعم للفلسطينيين، كشفت منصة "ساهم" عبر موقعها الإلكتروني عن وصول قيمة التبرعات التي جمعتها المنصة في إطار الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبلغ 513,398,532 من إجمالي عدد المتبرعين المشاركين في الحملة حتى الآن 838,292 متبرعًا.

وكان قد انطلق أمس السبت، الجسر البحري للحملة السعودية لإغاثة فلسطين في قطاع غزة المحاصر تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.