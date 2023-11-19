مولر: شعرنا بالقلق في مباراة تركيا

أكد توماس مولر، لاعب منتخب ألمانيا، أن لاعبي الفريق شعروا بالقلق بسبب الأجواء السائدة في الاستاد الأولمبي ببرلين في مباراة تركيا، التي جرت مساء أمس السبت.

وخسر منتخب ألمانيا لأول مرة تحت قيادة جوليان ناجلسمان في مباراة تركيا بنتيجة 2-3، استعدادًا لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 التي تقام على الأراضي الألمانية.

وقال مولر، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية، "كنا نفكر في ضرورة أن نظهر للجماهير أننا مازلنا قادرين على الفوز، أن نمنحهم الشعور بعدم الاستسلام أمام تركيا".

وأضاف نجم بايرن ميونيخ "لا نسمح لأنفسنا بالإحباط، هذه مهمتنا، أن نواصل الانطلاق".

ودافع مولر عن مدربه جوليان ناجلسمان، الذي بدا غاضبا لدى سؤاله بشأن إمكانية تعرضه لنفس الانتكاسة التي مر بها سلفه هانزي فليك.

وكان المنتخب استهل مشواره مع ناجلسمان بالفوز على أمريكا 3 /1، ثم تعادل مع المكسيك 2 /2، وأقيمت كلتا المباراتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ليخسر المدير الفني الجديد في أول ظهور له في ألمانيا بعد تعيينه خلفا لهانزي فليك.