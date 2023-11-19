استبعاد لاعب إنجلترا من المعسكر قبل مباراة مقدونيا الشمالية

استبعد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، كيران تريبير، مدافع نيوكاسل يونايتد، من معسكر فريق الأسود الثلاثة قبل مباراة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024، بطلب من اللاعب.

وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإنجليزي على شبكة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) اليوم الأحد "تريبير غادر معسكر الأسود الثلاثة، لأسباب شخصية، ولن يسافر إلى مقدونيا الشمالية".

ويختتم منتخب إنجلترا مشواره في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية بمواجهة مقدونيا الشمالية مساء غدٍ الإثنين في غياب تريبير، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب على كايل ووكر أو لويس ريكو.

ويقود جاريث ساوثجيت حصة المران الأخير مساء اليوم في حضور 22 لاعبا فقط، إذ خرج من المعسكر عدة لاعبين بسبب الإصابة، يأتي على رأسهم جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد.

وضمن منتخب إنجلترا التأهل إلى كأس أمم أوروبا 2024 قبل جولتين من نهاية التصفيات، قبل أن يحسم مكانه في التصنيف الأول للبطولة القارية عبر الفوز على مالطا 2-صفر أمس الأول الجمعة ضمن الجولة قبل الأخيرة.