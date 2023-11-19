تكثيف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ استعدادًا لاستقبال مرتادي الشواطئ

استعدت المديرية العامة لحرس الحدود لاستقبال مرتادي الشواطئ في جميع أنحاء المملكة، عبر بتكثيف الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ، وتنظيم حملات توعوية حول السلامة البحرية لضمان سلامة المتنزهين.

ودعت المديرية العامة لحرس الحدود، الزوار إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة، واتخاذ التدابير الاحترازية، والابتعاد عن الأماكن الخطرة غير المخصصة للسباحة، ومرافقة الأطفال أثناء وجودهم على الشاطئ، والاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبالرقم 994 في بقية مناطق المملكة في حالة أي طارئ لا قدر الله.

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وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع ملاك المنتجعات السياحية والمرافق البحرية المخصصة للتأجير بمراعاة توفير جميع متطلبات السلامة والالتزام بالتعليمات.