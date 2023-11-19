“جوجل” تبدأ حذف حسابات بريد “جي ميل” غير النشطة في ديسمبر

تعتزم شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا "جوجل"، بدء حذف الحسابات غير النشطة على خدمة البريد الإلكتروني (جي ميل) في ديسمبر المقبل.

وهو ما يعني أن أي شخص لم يستخدم حسابه على "جي ميل" منذ فترة طويل قد يحتاج إلى الدخول إليه الآن لتجنب حذفه.

ووفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية، تقول "جوجل" إنه إذا لم يدخل المستخدم إلى حسابه لمدة عامين فقد يتم حذفه وحذف محتوياته.

ويعني هذا بالنسبة لمستخدمي "جي ميل" ليس فقط فقدان عناوين البريد الإلكتروني، وإنما أيضًا الصور ورسائل البريد الإلكتروني وملفات "جوجل دوكس" والملاحظات المحفوظة على حساب المستخدم.

ولكي يتم حذف الحساب، على المستخدم عدم الدخول إليه لمدة عامين على الأقل وتجاهل رسائل التنبيه الكثيرة التي ترسلها "جوجل" إليه، للتحذير من حذف الحساب إذا لم يتم استخدامه.

يذكر أن الحسابات المجانية التي لا يستخدمها المستخدم لفترة طويلة، لكنه يريد الاحتفاظ بها تواجه خطر الحذف أيضًا، إذا مر وقت طويل دون أن يستخدمها.

وتختلف الفترات المسموح بمرورها دون استخدام الحساب لحذفه من خدمة إلى أخرى.

ففي حين يتم حذف حسابات "مايكروسوفت" و"جوجل" بعد مرور عامين تقريبًا، فإن منصة "إكس" تحذف الحساب إذا مر 30 يومًا فقط دون استخدامه.