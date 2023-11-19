الأسطورة الإيطالي كوالياريلا يعتزل كرة القدم

أعلن الأسطورة الإيطالي فابيو كوالياريلا، الأحد، اعتزال كرة القدم في سن الأربعين.

وسجل كوالياريلا 182 هدفًا خلال 556 مباراة في الدوري الإيطالي مع أندية سامبدوريا وأودينيزي ونابولي وتورينو ويوفنتوس، كما لعب في صفوف فيورنتينا وشيتي واسكولي.

وأحرز كوالياريلا 235 خلال مسيرته الكروية على مستوى الأندية، بجانب ثمانية أهداف خلال 29 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

وخاض كوالياريلا آخر مباراة له الموسم الماضي بقميص سامبدوريا، وأصبح لاعبًا حرًا بعدما هبط الفريق للدرجة الثانية.

وقال المهاجم الإيطالي المخضرم لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأحد: "أنا مجبر على التوقف عن اللعب، أنا لاعب حر الآن، لكن حالتي البدنية ليست مقبولة على الإطلاق للعودة إلى الملعب".

وأضاف: "الآن لدي وقت لتفهم المسار الذي سأسلكه".

وسجل كوالياريلا 30 هدفًا خلال 102 مباراة مع يوفنتوس وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

وحصل كوالياريلا على لقب أفضل هدف في الدوري الإيطالي مرتين في عامي 2009 و2019، كما انضم للتشكيل المثالي للدوري الإيطالي في موسم 2018 / 2019.