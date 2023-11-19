نيوكاسل وتوتنهام يتنافسان على ضم البرتغالي جوتا

كشفت تقارير صحفية بريطانية، الأحد، عن اهتمام أندية إنجليزية بالحصول على خدمات البرتغالي جوتا، لاعب الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لشبكة "90 دقيقة" البريطانية، فإن جوتا يأمل في العودة إلى أوروبا في ظل وجود اهتمام من بعض الأندية الأوروبية.

وأوضحت أن توتنهام وضع البرتغالي جوتا على رأس قائمة أولوياته في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن نيوكاسل يبحث عن مهاجم جديد لتعويض إصابات جاكوب ميرفي وهرفي بارنز طويلة الأمد، بالإضافة إلى إصابة ميغيل ألميرون.

وكان الاتحاد قد تعاقد مع جوتا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من سلتيك الإسكتلندي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.