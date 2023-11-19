ميتروفيتش يقود منتخب صربيا للتأهل إلى يورو 2024

قاد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

تعادل منتخب صربيا مع ضيفه منتخب بلغاريا (2-2) ضمن الجولة العاشرة من مباريات المجموعة السابعة.

تقدم ميلوس فيلكوفيتش لصربيا في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل جورجي روسيف للمنتخب البلغاري في الدقيقة 59.

في الدقيقة 69 أضاف كيريل ديسبودوف الهدف الثاني للضيوف، قبل أن يحرز سردان بابيتش هدف التعادل والتأهل للمنتخب الصربي في الدقيقة 82.

شارك ميتروفيتش أساسيًا مع منتخب صربيا في مباراة اليوم قبل أن يتم تغييره في الدقيقة "85" ويشارك فيليب ملادينوفيتش بدلاً منه.

بينما غاب الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، عن اللقاء بسبب الإصابة التي غيّبته عن الملاعب الفترة الماضية.

رفع المنتخب الصربي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني خلف المجر المتصدرة والتي ضمنت التأهل إلى اليورو الأسبوع الماضي.

ضمن الجولة ذاتها، تغلبت المجر (3-1) على ضيفتها مونتينيغرو فرفعت رصيدها إلى 18 نقطة فيما تجمد رصيد منتخب مونتينيغرو عند 11 نقطة.