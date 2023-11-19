النصر يواصل تحضيراته لمواجهة الأخدود

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء الأحد، تدريباته استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

بدأ مران "العالمي" بتدريبات الإحماء، قبل أن يقسم الفريق لمجموعات خاضت مناورات مُصغرة.

التوجيهات تستمـر 👍 pic.twitter.com/iX9rykk3hP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 19, 2023

يستعدّ النصر لمواجهة الأخدود، الجمعة الموافق 24 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

كان النصر فاز على الوحدة 3/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي في الجولة 13 من مسابقة الدوري.

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر.

فيما يحتل فريق الأخدود المركز 16 برصيد 10 نقاط.