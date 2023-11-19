الدوري السعودي للسيدات يتوقف حتى منتصف ديسمبر

تتوقف مسابقة الدوري السعودي للسيدات الأسبوع المقبل حتى 15 ديسمبر المقبل بسبب نظيرتها كأس الاتحاد السعودي.

وفي ذلك اليوم يستقبل النصر ضيفه القادسية، فيما يخوض الأهلي موقعة الديربي أمام الاتحاد ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للسيدات.

وعزز النصر صدارته لجدول ترتيب المسابقة بالعلامة الكاملة بعد أن فاز على الأهلي بثلاثية نظيفة، أمس السبت في ختام الجولة الخامسة.

وحقق النصر فوزه الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز الثالث متأخرا بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد، صاحب المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال والقادسية والشباب في المراكز من الرابع حتى السادس تواليا بنفس الرصيد من النقاط.