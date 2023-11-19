الجزائر تحقق فوزها الثاني على التوالي في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب الجزائر فوزه الثاني على التوالي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بتغلبه على مضيفه موزمبيق بنتيجة 2-صفر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة.

ولم يسجل منتخب الجزائر أهدافًا في الشوط الأول، فيما جاءت الثنائية في الدقيقتين 69 و80 عن طريق فارس شايبي ورامز زروقي.

منتخب الجزائر يعود بفوز ثمين من موزمبيق بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات شاهد الأهداف⬇️ ⁧#موزمبيق_الجزائر

⁧#تصفيات_أفريقيا | ⁦#SSC pic.twitter.com/Tel141rgCJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة حتى الآن ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة.

كان منتخب الجزائر فاز في الجولة الأولى على ضيفه الصومال بنتيجة 3-1.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد موزمبيق عند 3 نقاط حققها من الفوز خارج أرضه على بوتسوانا بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بإقامة مباراتين بعد غدٍ الثلاثاء، حيث يحل منتخب غانا ضيفًا على بوتسوانا، ويستضيف منتخب الصومال نظيره أوغندا.