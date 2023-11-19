غوتيريش: عدد الضحايا المدنيين في غزة صادم وغير مقبول

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن عدد الضحايا المدنيين في غزة صادم وغير مقبول، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأعرب غوتيريش عن صدمته الشديدة إزاء سقوط العديد من الضحايا، بما في ذلك نساء وأطفال، جراء استهداف مدرستين تابعتين للمنظمة الدولية في غزة خلال أقل من 24 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أن هؤلاء الضحايا كانوا يلجؤون إلى مباني الأمم المتحدة بحثًا عن الأمان، مشيرًا إلى أن مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة في غزة نتيجة لتصاعد القتال.

وشدد على أهمية عدم انتهاك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.