مصر تهزم سيراليون وتبتعد بصدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم

ابتعد منتخب مصر بصدارة مجموعته في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما هزم مضيفه سيراليون بثنائية نظيفة في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد في ليبيريا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وتكفل محمود حسن "تريزيجيه" بتسجيل هدفي الفراعنة في شباك سيراليون عند الدقيقتين 18 و62.

المنتخب المصري يحقق انتصاراً ثمينًا خارج الديار أمام المنتخب السيراليوني بهدفين نظيفين ⚽✅🔥 شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#سيراليون_مصر#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/jhFlsHdRam — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023

وأنهى منتخب سيراليون المباراة بـ9 لاعبين، بعد طرد تيريز فورناه في الدقيقة 38، وعبدول كابيا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين في مباراتيه حتى الآن، ليتفوق على أقرب ملاحقيه بفارق 5 نقاط حتى الآن.

وثأر منتخب مصر من هزيمته أمام سيراليون بنتيجة 1-2 في آخر مباراة جمعت الفريقين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012.

وكان منتخب مصر افتتح مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 مساء الخميس الماضي في القاهرة.

ويأمل المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أعوام 1934، و1990، و2018.