السودان يحقق فوزه الأول في تصفيات كأس العالم على حساب الكونغو

حقق منتخب السودان فوزه الأول في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وسجل هدف المباراة الوحيد شارليس بيكيل لاعب الكونغو الديمقراطية بالخطأ في مرمى فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بـ11 دقيقة.

منتخب السودان يحقق فوزًا صعبًا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد ✅ شاهد هدف المباراة الوحيد 📺⤵️#السودان_الكونغو#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/E5bPyX1CVg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023

وانتصر المنتخب السوداني بعد أن تعادل مع توجو في الجولة الأولى من التصفيات.

ورفع منتخب السودان رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتًا، في انتظار باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند 3 نقاط، حصدها من فوزه على موريتانيا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب السنغال، الذي فاز أمس السبت على جنوب السودان برباعية نظيفة.

ويخوض منتخب السنغال مباراته في الجولة الثانية بعد غدٍ الثلاثاء مع مضيفه منتخب توجو.