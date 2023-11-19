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السودان يحقق فوزه الأول في تصفيات كأس العالم على حساب الكونغو

19 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
منتخب السودان
منتخب السودان

حقق منتخب السودان فوزه الأول في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعدما تغلب على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وسجل هدف المباراة الوحيد شارليس بيكيل لاعب الكونغو الديمقراطية بالخطأ في مرمى فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بـ11 دقيقة.

وانتصر المنتخب السوداني بعد أن تعادل مع توجو في الجولة الأولى من التصفيات.

ورفع منتخب السودان رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتًا، في انتظار باقي مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند 3 نقاط، حصدها من فوزه على موريتانيا بثنائية نظيفة في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب السنغال، الذي فاز أمس السبت على جنوب السودان برباعية نظيفة.

ويخوض منتخب السنغال مباراته في الجولة الثانية بعد غدٍ الثلاثاء مع مضيفه منتخب توجو.