صحة غزة: جيش الاحتلال يمنع وصول الماء والمستلزمات الطبية لـ”الشفاء”

أفاد منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يقتحم جميع أقسام مستشفى الشفاء ويمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية.

ويواجه نحو 150 مريضًا وجريحًا صعوبة في الخروج من المستشفى، حيث يتعرضون للخطر بسبب تأخر إخراجهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وعلى رغم تنسيق الطواقم لإخراج المرضى، فإن الجيش الإسرائيلي يماطل في تنفيذ ذلك.

وأشار البرش إلى أن المستشفى يعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود، مما يؤثر على قدرة الخدمات التمريضية على تقديم المساعدة.

كما أوضح أن 31 طفلا خدج تم نقلهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى تل السلطان في رفح، وأن الصليب الأحمر يتولى حاليًا إخراجهم إلى مصر.

وأكد البرش أن 53 شخصًا استشهدوا بسبب الحصار الإسرائيلي وعدم تلقيهم العلاج اللازم، بالإضافة إلى فقدان 4 أطفال خدج و25 مريضًا في العناية المركزة.