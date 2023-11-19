أجواء ساحرة في مركز الهدا.. “دلوعة الغيم” تتزين بلوحة ربانية

تزين مركز الهدا التابع لمحافظة الطائف بمنظر ضبابي خلّاب وساحر، مصحوباً بأمطار خفيفة.

وكما يحلو للكثير بتسمية الطائف بـ"دلوعة الغيم"، جاء الضباب وبكثافة ليُزاحم الغيم، ويُعانقه في لحظةٍ تجلت فيها صورة من الجمال الرباني.

ودعت إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني عند الخروج وقت الضباب حيث تنعدم الرؤية في طرق جبال الهدا والشفا، في حين كثفت الجهات الأمنية تواجدها في مختلف الطرق والمتنزهات، لمتابعة حركة المركبات وتأمين السلامة العامة.