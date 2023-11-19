وزارة الرياضة تعلن تعديل مسمى 3 ملاعب

أعلنت وزارة الرياضة مساء اليوم الأحد تعديل مسمى 3 ملاعب هي ستاد الملك فهد، وستاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تم تغيير مسمى الملاعب الثلاثة لتصبح "مدينة الملك فهد الرياضية"، و"مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية"، و"مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية".

📄 وزارة الرياضة تعلن تعديل مسمى ثلاثة ملاعب إلى "مدن رياضية" 🏟️: 1️⃣ مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض

2️⃣ مدينة الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرياضية

3️⃣ مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية pic.twitter.com/59zZFU9zzZ — وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 19, 2023

وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات التطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وفق خطط شاملة، تسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.

ويتناغم هذا القرار مع الاستراتيجيات التي تعمل عليها وزارة الرياضة لتطوير المنشآت الرياضية في المدن، وصولًا إلى الأهداف المعلنة في ملف استضافة بطولة كأس آسيا 2027.