سجل “سوبر هاتريك”.. لوكاكو يقود بلجيكا لاكتساح أذربيجان

قاد روميلو لوكاكو، مهاجم منتخب بلجيكا، فريقه لاكتساح نظيره أذربيجان بنتيجة 5-0 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الختامية من المجموعة السادسة في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتألق لوكاكو وسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال المباراة، جاءت في الدقائق 17 و26 و30 و37، فيما سجل لياندرو تروسارد الهدف الخامس لبلجيكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 20 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة، متفوقًا بفارق نقطة عن منتخب النمسا.

وكان منتخب بلجيكا ضمن تأهله رفقة النمسا إلى النهائيات القارية التي تقام على الأراضي الألمانية الصيف المقبل.

في المقابل، تجمد رصيد أذربيجان عند 7 نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).