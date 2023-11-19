جاياردو يحط الرحال في جدة تمهيدًا لقيادة الاتحاد

وصل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد الجديد، مدينة جدة مساء اليوم الأحد لبدء مهمته مع الفريق الذي يُلقب بـ"العميد" خلال الفترة المقبلة.

ووجد جاياردو استقبالًا حارًا فور وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة قادمًا من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

كان الاتحاد أعلن رسميًا مساء أمس السبت تعاقده مع مارسيلو جاياردو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه "يعلن مجلس إدارة الاتحاد التعاقد مع مارسيلو جاياردو بعقد يمتد لمدة عام ونصف العام".

وأوضحت تقارير صحفية أن العقد سيكون حتى يونيو 2025، مع وجود بند اختياري لتمديد العقد لعامين إضافيين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 24 نقطة بعد انقضاء 13 جولة.

ويستعد الاتحاد لخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.