أهالي مكة المكرمة يستمتعون بالأجواء الماطرة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء اليوم الأحد، على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، شملت العاصمة المقدسة والحرم المكي مصحوبة برياح سطحية.

وتعيش العاصمة المقدسة هذه الأيام أجواء ماطرة وهو ما يشجع الأهالي للخروج إلى مناطق البر والمتنزهات والحدائق للاستمتاع بتساقط الأمطار والأجواء العليلة.

وتشهد مناطق البر المحيطة بالعاصمة المقدسة توافد العديد من المواطنين والمقيمين مع أسرهم لقضاء أجمل الأوقات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة.