اللذيذ: لا يمكن للأندية ضم محترفين أو فسخ عقودهم دون موافقتنا

أكد سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، أنه لا يمكن لأي نادٍ أن يتعاقد مع أي لاعب أجنبي أو يفسخ عقود اللاعبين إلا بموافقة مسؤولي الرابطة.

وقال اللذيذ، في حواره مع برنامج "كورة" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الأحد، "لا يوجد شيء اسمه لجنة الاستقطابات، هناك برنامج استقطاب، ونعمل على تطوير كل أندية دوري روشن، وليس الأندية الجماهيرية فقط، وهذا جزء مهم من عملنا، نهدف لرفع أداء الأندية على كل المستويات".

وأضاف "برنامج الاستقطاب يتضمن عدة عمليات وهدفه تلبية طموح الأندية، وتحسين التعاقدات، ونحن مسؤولون عن اللاعبين الأجانب حتى بعد الانضمام إلى دوري روشن".

وواصل "جلسنا مع مسؤولي 18 ناديًا قبل بداية سوق الانتقالات، وناقشنا احتياجات كل نادٍ في المراكز داخل الملعب، وكانت هناك أندية منظمة وتعلم احتياجاتها".

وتابع اللذيذ "برنامج الاستقطابات استقطب 91 لاعبًا أجنبيًا إلى دوري روشن خلال 67 يومًا، ولا يوجد لاعب جاء إلى السعودية دون موافقتنا، أيضًا لا يوجد لاعب فُرض على أي نادٍ".

واستطرد بقوله "لا يمكن لنادٍ أن يتعاقد مع لاعب أجنبي دون موافقتنا حتى لو سيتكفل هو بقيمة العقد والراتب، يجب أن يكون لدينا ما يثبت أن النادي قادر على سداد تكاليف الصفقة طوال مدة التعاقد".

وأوضح نائب رئيس الرابطة "لا يمكن للأندية أن تفسخ عقد لاعب انضم في أغسطس الماضي إلا بعد موافقة الرابطة، النادي الذي يريد تبديل لاعب عليه توفير مبلغ فسخ عقد اللاعب أو بيعه".

واختتم اللذيذ حديثه في هذا الصدد بالقول "لا يصح أن نكون في 2023 والأندية السعودية تعاني من قضايا في المحكمة الرياضية الدولية وفيفا".

سعد اللذيذ: لا يوجد شيء اسمه "لجنة الاستقطابات"؛ بل هناك شيء اسمه "برنامج الاستقطاب"، والقطاع الرياضي من أهم ركائز الرؤية#كورة_روتانا pic.twitter.com/n7YMhtfnUE — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023

سعد اللذيذ: استراتيجية التحول لرابطة دوري المحترفين تستهدف تطوير جميع الأندية، وعلاقتنا مميزة بوزارة الرياضة واتحاد القدم، والعمل بيننا تكاملي#كورة_روتانا pic.twitter.com/sRbxsdcwnI — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023

سعد اللذيذ يوضح دور ومهام برنامج الاستقطاب في جلب اللاعبين الأجانب #كورة_روتانا pic.twitter.com/yItScS1AfX — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023

البرنامج استقطب حتى الآن 91 لاعب في 69 يوم..

سعد اللذيذ يوضح كيف يتم التنسيق بين "برنامج الاستقطاب" والأندية لجلب اللاعبين#كورة_روتانا pic.twitter.com/r0KVsUkGiq — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023