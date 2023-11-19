اللذيذ: الأندية السعودية تخسر 400 مليون بسبب فسخ عقود اللاعبين والمدربين

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، حجم خسائر الأندية السعودية سنويًا بسبب فسخ عقود اللاعبين والمدربين.

وقال اللذيذ، في حواره مع برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الأحد، "الأندية السعودية تخسر نحو 400 مليون ريال سنويًا بسبب فسخ عقود اللاعبين والمدربين".

وأضاف "نحن جيدين في شراء اللاعبين، لكننا سيئين في البيع، الأندية لا تعرف حتى الآن كيفية الاستفادة من المدة المتبقية لعقود اللاعبين مثل الأندية الأوروبية الكبرى، وهذا ما نعمل عليه من خلال برنامج الاستقطاب".

وتابع نائب رئيس الرابطة "نتدخل إذا وجدنا ناديًا يقدم عرضًا مبالغًا فيه للاعب أجنبي، هناك قيمة سوقية، وهو بمثابة سعر استرشادي للاعب، ولا يمكن تخطيه بشكل كبير".

وأشار اللذيذ إلى أن عوائد الدوري السعودي تضاعفت 3 مرات بسبب الرعايات بعد استقطاب النجوم، مضيفًا "كل الأندية استفادت هذا الموسم، ولا يوجد نادٍ واحد تأثر سلبًا".

سعد اللذيذ: الهدر المالي للأندية وصل إلى 400 مليون في السنة #كورة_روتانا pic.twitter.com/xdiMdNenUo — برنامج كورة (@korarotana) November 19, 2023