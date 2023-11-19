35 ألف قتيل سنويا في أوروبا.. مقاومة المضادات الحيوية “خطر داهم”

يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في تحقيق هدفه المتمثل في مكافحة الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية، الذي يؤدي إلى فقدان حياة الآلاف، حيث يموت أكثر من 35 ألف شخص كل عام في أوروبا بسبب الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة للاستخدام المفرط وغير الضروري للمضادات الحيوية.

تزايد القلق من استمرار هذا الاتجاه يخلف زيادة في عدد الوفيات، ما لم يتم تقليل استخدام المضادات الحيوية. ويصبح العلاج الصحيح للعدوى صعبًا أو مستحيلاً نتيجة لمقاومة الأدوية، مما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض وشدة المرض.

في يونيو الماضي، حدد الاتحاد الأوروبي هدفًا لتقليل استخدام المضادات الحيوية بنسبة 20% بحلول عام 2030، وذلك لمواجهة مشكلة الصحة العامة المتنامية.

بيانات وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، تظهر عدم تقدم كبير نحو تحقيق هذا الهدف خلال 3 سنوات بين 2019 و2022، حيث لم يحدث تخفيض استخدام المضادات الحيوية إلى متوسط ​​2.5%.

تحتفل منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى التصدي لهذا التهديد، وذلك في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر من كل عام.