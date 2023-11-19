اللذيذ يوضح حقيقة التفاوض مع كريستيانو رونالدو لصالح الهلال

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، حقيقة الأنباء التي تتردد حول تفاوض لجنة الاستقطاب مع كريستيانو رونالدو لصالح الهلال قبل أن تتحول الصفقة إلى الغريم النصر.

وانضم رونالدو إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي.

وقال اللذيذ، في حواره مع برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، اليوم الأحد، "التفاوض مع كريستانو رونالدو تم لصالح النصر منذ البداية، ولم نتفاوض مع اللاعب من أجل الهلال وبسبب عدم التسجيل حولنا الصفقة للنصر كما يتردد".

وأضاف "برنامج الاستقطاب تكفل بصفقة كريستيانو رونالدو بالكامل، والنصر لم يتكفل بأي ريال في الصفقة".

وأوضح اللذيذ "برنامج الاستقطاب تكفل بصفقة نيمار دا سيلفا كاملة، لكن ياسين بونو من خارج ميزانية البرنامج، وتكفل بها الأمير الوليد بن طلال".

وفي سياق آخر، أكد اللذيذ أن كريم بنزيما، قائد الاتحاد، لم يطلب من مسؤولي الرابطة التدخل لإقالة نونو سانتو، مشيرًا إلى أن رحيل المدرب البرتغالي "شأن اتحادي خاص".