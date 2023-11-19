جسر الملك فهد: السفر بأصل الهوية أو جواز السفر

دعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد جميع المسافرين من السعودية والبحرين، بالإضافة إلى المقيمين، إلى ضرورة حمل أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر قبل الوصول إلى الجسر.

وجاءت هذه الدعوة استنادًا إلى عودة العديد من المسافرين الذين يعتمدون على صور الهوية والجواز من تطبيق أبشر، حيث أكدت المؤسسة أن الهوية الوطنية الرقمية في تطبيق "أبشر - توكلنا" لا تكون كافية لعبور الجسر.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر، مع التأكيد على أن صلاحية الوثيقة يجب أن تكون سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وذكرت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول المسافرين إلى البحرين، وضمان سلامتهم.