قائمة طعام مفيدة للإقلاع عن التدخين

كشفت مارينيه غامباريان، رئيسة مركز الوقاية ومراقبة استهلاك التبغ التابع للمركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي في روسيا، عن منتجات يمكن أن تساعد على تقليل الرغبة في التدخين.

وأوضحت أن تناول أطعمة معينة، مثل اللحوم، يزيد من الرغبة في التدخين، بينما يجعل تناول أطعمة أخرى، مثل الجبن والفواكه والخضروات، طعم السجائر لا يطاق.

ولذلك، أشارت غامباريان إلى أهمية التفكير في النظام الغذائي المناسب للإقلاع عن التدخين، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقدمت الخبيرة بعض النصائح لتجنب الرغبة في التدخين، منها:

• تغيير عادات فترة ما بعد تناول وجبة الغداء، بتناول الجزر أو الكرفس أو الخيار أو البذور، لشغل اليدين والفم.

• الإكثار من شرب السوائل، مثل الماء وشاي الأعشاب والفواكه، التي تساعد على إخراج السموم من الجسم، وتنظيف الشعب الهوائية وترطيب الفم.

وحذرت غامباريان من تناول المشروبات الغازية والكولا والمشروبات الكحولية والقهوة والشاي، لأنها تحفز الرغبة بالتدخين. ولذلك، من الأفضل تناول عصير الطماطم.