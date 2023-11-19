بمشاركة رونالدو.. البرتغال تنهي مشوار تصفيات “يورو 2024” بالعلامة الكاملة

شارك كريستيانو رونالدو، قائد النصر، في فوز منتخب بلاده البرتغال على نظيره أيسلندا بنتيجة 2-0 مساء الأحد ضمن الجولة الختامية من المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

ولعب رونالدو أساسيًا في المباراة، لكنه لم يتمكن من التسجيل، واكتفى بصناعة الهدف الثاني.

وتقدم منتخب البرتغال عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفاز منتخب البرتغال بمباراته العاشرة، ليحصد 30 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة.

وكان المنتخب البرتغالي ضمن تأهله إلى نهائيات أمم أوروبا في وقت سابق.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند 10 نقاط في المركز الرابع.