قطار انتصارات إسبانيا يدهس جورجيا في تصفيات “يورو 2024”

واصل منتخب إسبانيا مسلسل انتصاراته في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بفوزه على نظيره جورجيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى.

وحقق المنتخب الإسباني انتصاره السادس على التوالي في التصفيات، لينهي المجموعة في المركز الأول برصيد 21 من 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة.

وكان الفريق الملقب بـ"الماتادور" حسم تأهله إلى النهائيات القارية في وقت سابق، دون الحاجة للفوز اليوم.

وتوقف رصيد منتخب جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.

وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق روبين لو نورماند في الدقيقة الرابعة، لكن منتخب جورجيا أدرك التعادل بهدف سجله خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة العاشرة.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الإسباني هدفين عن طريق فيران توريس في الدقيقة 55 ولوكا لوتشوشفيلي، لاعب جورجيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.