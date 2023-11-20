الهلال يطلب طاقم تحكيم أجنبي لديربي النصر

كشفت تقارير إعلامية محلية أن الهلال قدم طلبًا للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الديربي ضد النصر في دوري روشن للمحترفين.

ومن المنتظر أن يستضيف الهلال غريمه النصر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية يوم الأول من ديسمبر المقبل في قمة الجولة 15 من المسابقة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين، فإن إدارة الهلال طلبت 5 حكام أجانب من أجل القمة المرتقبة.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى في الموسم الجاري التي يطلب فيها نادٍ طاقمًا كاملًا غير سعودي يتكون من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأوضحت الصحيفة أن لجنة الحكام تسعى لاستقطاب حكام النخبة من أوروبا لإدارة الديربي، وتحديدًا من إيطاليا، رغم صعوبة موافقة اتحادات القارة العجوز على الاستعانة بحكامها.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 35 نقطة بنهاية الجولة 13، بينما يأتي النصر في المركز الثاني بفارق 4 نقاط.