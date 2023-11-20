عقود النفط الآجلة تواصل مكاسبها و”أوبك” تدرس خفض الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها، وسط توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعًا منذ أربعة أسابيع.

وتشهد الأسعار تراجعًا منذ أسابيع بسبب انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

اقرأ أيضًا: الطيران المدني يعلن بدء تطبيق لائحة حماية حقوق المسافرين الجديدة

وبحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتًا، بما يعادل 0.89%، إلى 81.33 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتًا ليسجل 76.59 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر المقبل، في وقت لاحق اليوم الاثنين، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطا 13 سنتًا، أو 0.2%، إلى 76.17 دولار للبرميل.

وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء، إن مجموعة "أوبك +" تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 نوفمبر.