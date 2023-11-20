الإصابة تهدد لابورت بالغياب عن مباراة الهلال

كشفت تقارير صحفية محلية أن الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، بات مهددًا بالغياب عن مباراة فريقه المرتقبة ضد الهلال في دوري روشن للمحترفين بسبب الإصابة.

ويغيب لابورت عن النصر بسبب إصابة تعرض لها في المسبح بمنزله قبل مباراة الوحدة التي أقيمت ضمن الجولة 13 من المسابقة المحلية، لكن يبدو أن مدة غيابه ستطول بشكل أكبر من المتوقع.

وأشارت صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الإثنين، إلى أن الإسباني ديفيد ماركيز، طبيب النصر، فاجأ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق، بتقرير طبي يستبعد شفاء لابورت من إصابة القدم في الوقت الراهن.

وأضافت الصحيفة أن تقرير الطبيب يشير إلى أن عملية شفاء لابورت تسير بصورة غير متوقعة بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم بمسبح منزله.

تقرير الطبيب أكد أيضًا وجود التهاب في جرح لابورت، ما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية المقررة هذه الأيام.

وأوضح الطبيب أن عودة لابورت باتت غامضةً كون الجرح مازال عميقًا ومن الصعوبة مشاركته أمام الأخدود يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

كما أن مشاركة المدافع الإسباني أمام الهلال باتت أيضًا محل شك.

ويحل النصر، صاحب المركز الثاني بدوري روشن برصيد 31 نقطة، ضيفًا على الهلال، متصدر الترتيب بفارق 4 نقاط، في قمة الجولة 15 يوم 1 ديسمبر المقبل.