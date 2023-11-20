موعد مباراة السعودية والأردن في التصفيات المزدوجة

يستعد منتخب السعودية لملاقاة مضيفه وشقيقه منتخب الأردن في الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويحل الأخضر السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأردني مساء غدٍ الثلاثاء باستاد عمان الدولي ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة بالتصفيات.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند تمام الساعة 07:00 مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأردن والسعودية عبر شبكة قنوات "الكاس" القطرية، التي تملك حقوق نقل مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وضمن نفس المجموعة يلعب منتخبا باكستان وطاجيكستان عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر الأخضر السعودي جدول ترتيب المجموعة السابعة بنهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط.

وكان الأخضر تغلب على باكستان بنتيجة 4-0 في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت بملعب الفتح بمدينة الأحساء يوم الخميس الماضي.

ويأتي منتخب الأردن في المركز الثاني بالتساوي مع طاجيكستان، برصيد نقطة لكل منهما، بعد أن تعادلا في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 1-1.