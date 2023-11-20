الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 تصل إلى العريش لإغاثة سكان غزة

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الاثنين، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشر، على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية بوزن إجمالي يبلغ 31 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وانطلق السبت الماضي، الجسر البحري للحملة السعودية لإغاثة فلسطين في قطاع غزة المحاصر تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.