الجامعة السعودية الإلكترونية تحصل على جائزة محمد بن راشد للغة العربية

حصل برنامج العربية على الإنترنت - أحد برامج الجامعة السعودية الإلكترونية - على جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في دورتها السادسة، وذلك في محور التعليم كأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وتهدف الجائزة إلى تقدير جهود العاملين في ميدان اللغة العربية أفرادًا ومؤسسات؛ للنهوض باللغة العربية ونشرها واستخدامها في الحياة العامة، وتسهيل تعلمها وتعليمها، إضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وتشجيع العاملين على نهضتها.

وجاءت الجائزة اعترافًا بجهود الجامعة السعودية الإلكترونية في دعم وإثراء اللغة العربية، وتأكيدًا لحرصها على التجديد المستمر والعطاء المتجدد في هذا الجانب، وتميز مبادرتها "العربية على الإنترنت"، حيث تم تكريمها خلال الحفل المقام في مدينة دبي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية المقام خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2023م، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويهدف برنامج العربية على الإنترنت إلى نشر اللغة العربية وتعزيز ريادتها في العالم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وأحد أهدافها وهو العناية باللغة العربية، عبر منهج حديث يعكس ثقافة وتاريخ المملكة ويقدم اللغة العربية في إطار فصيح معاصر، ويمتاز البرنامج بحضوره الدولي وذلك بانتشاره إلى 145 دولة، ويصل عدد الملتحقين إلى أكثر من 20,000 ألف طالب وطالبة.

وتسعى الجامعة السعودية الإلكترونية من خلال برنامج العربية على الإنترنت إلى توفير تجربة تعليمية ثرية تتسم بالمرونة والتنوع، وتسهم في رفع الاقتصاد، وتعطي التفاعل وسهولة الاستخدام لكافة مستخدمي البرنامج.

ويقدّم برنامج العربية على الإنترنت دبلومًا تعليميًا لإجادة اللغة العربية تحدثًا وكتابة، مكونًا من خمسة عشر مستوىً مرنًا يمكن للطالب القفز بينها عند إتمام كفايات المستوى الواحد، وقد بُنيت هذه المستويات وفق معايير المجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية، والإطار الأوروبي المشترك، ومعايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج تعليم العربية للناطقين بغيرها لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، ومعايير بناء المحتوى لمنظمة اليونسكو، والنظريات التربوية ونتائج الأبحاث والدراسات العلمية.

كما يُقدم البرنامج ثلاث دورات قصيرة لأغراض خاصة وهي: السياحية والثقافية والدبلوماسية؛ لتلبية الاحتياجات والأغراض المختلفة للراغبين في تعلم اللغة العربية كلغة ثانية.

ويتم تقديم البرنامج بنمط التعليم الإلكتروني التفاعلي الحديث المرن، بتفعيل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر دروس للتعلم الذاتي وفصول تزامنية يتفاعل فيها الطالب مع المعلم من خلال تقنيات الفصول الافتراضية والأنشطة والتقييمات التفاعلية.

ويحرص البرنامج على التفاعل الدائم مع الطلاب وتقديم التغذية الراجعة الفعالة باستمرار؛ لتوفير تجربة حية تفاعلية للطلاب، تتفوق على التعليم التقليدي عبر منصة إلكترونية ذكية متكاملة يصل إليها الطالب في أي زمان ومن أي مكان وعبر أي جهاز إلكتروني، وهي مخصصة لتعليم اللغات الثانية، وتمكن الطلبة من ممارسة مهارات اللغة الأربع وهي الكتابة والقراءة والتحدث والاستماع بفاعلية.

ويهدف البرنامج إلى خدمة اللغة العربية ونشرها وتحقيق الأثر الواسع بالانتشار عالميًا ومواكبة التطور التقني عبر تفعيل التقنية في خدمة اللغة العربية.