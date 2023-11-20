الغاز الطبيعي يتدفق في الربع الخالي

يمثل إعلان صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، عن اكتشاف شركة أرامكو السعودية حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حلقة ضمن سلسلة الاكتشافات المبشرة بتحول المملكة إلى منتج عالمي للغاز الطبيعي إضافة إلى كونها أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويساهم هذا الكشف وما سبقه من اكتشافات ناجحة في تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، حيث يدخل الغاز الطبيعي في انتاج الطاقة النظيفة وتحلية المياه وعمليات التصنيع في العديد من القطاعات على رأسها قطاع البتروكيماويات.

انتاج الغاز في السعودية

ورفعت السعودية إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 18 مليار قدم مكعبة في عام 2022 مقارنة مع 2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم في عام 2000، وتخطط المملكة لزيادة انتاجها من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة والتحول إلى أحد أهم الدول التي تصدر الغاز الطبيعي سيرًا على نهج المملكة في تأمين احتياجات العالم من الطاقة النظيفة.

واستطاعت أرامكو السعودية تعزيز قدرات المملكة الإنتاجية من خلال استحداث أساليب تكنولوجية متقدمة في البحث والتنقيب في إطار البرنامج المتكامل للغاز المتقدم الذي يسعى إلى تسريع تنفيذ الحلول المبتكرة.

والحقيقة أن اهتمام المملكة باكتشاف الغاز الطبيعي ليس وليد اللحظة ولا هو اهتمام مؤقت وطارئ بل إن المملكة اتجهت إلى انتاج الغاز الطبيعي منذ عام 1975 حيث تم تطوير نظام الغاز الرئيس في أرامكو السعودية وهو شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب تربط المواقع الرئيسة لإنتاج الغاز ومعالجته في جميع أنحاء المملكة لتلبية الطلب الصناعي المتزايد.

حقلا الحيران والمحاكيك

وأعلن وزير الطاقة تدفق الغاز من حقل الحيران بمعدل يصل إلى 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من مكمن الحيران – 1 إضافة إلى 1600 برميل يوميًا من المكثفات، أما مكمن العرب – ج في نفس الحقل فقد تدفق منه الغاز بمعدل 1. 3 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

أما حقل المحاكيك فقد شهد تفقد الغاز الطبيعي من مكمن المحاكيك -2 بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فضلا عن تدفق الغاز الطبيعي من خمسة مكامن إضافية في حقول مكتشفة حديثًا.

10 مرافق رئيسية

وتحتوى المملكة على 10 مرافق رئيسية لانتاج الغاز الطبيعي تساهم في تعزيز قدرة المملكة الإنتاجية ومن بين هذه الحقول ما يلي:

• معمل البري :

بدأ معمل البري الإنتاج عام 1977، بطاقة إنتاجية بلغت 620 مليون قدم مكعبة في اليوم، وفي الوقت الراهن زاد انتاج المعمل إلى 1.35 مليار قدم مكعبة من الغاز الخام القياسي في اليوم.

• معمل الفاضلي:

يقع معمل الفاضلي شمال مدينة الجبيل الصناعية ويمتلك قدرة معالجة تصل إلى 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في اليوم وهو أول معمل لمعالجة الغاز غير المصاحب في الحقول البحرية على اليابسة ولديه كفاءة في استخلاص الكبريت تصل إلى 99.9%.

• معمل حرض

دخل معمل حرض حيز الإنتاج الفعلي في 2003 ومنذ ذلك الحين زادت إمدادات المملكة من غاز البيع بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب في اليوم، وكان المعمل ينتج في البداية 160 ألف برميل من المكثفات المستقرة وصلت إلى 230 ألف برميل يوميًا بعد ذلك، ومنذ عام 2013 يساهم المعمل بمقدار 1.833 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

• معمل الحوية

بدأ معمل الحوية الإنتاج في 2002 بطاقة إنتاجية بلغت 1.6 مليار قدم مكعبة في اليوم وزاد الإنتاج بعد ذلك تدريجيًا حتى وصل إلى 3.6 مليار قدم مكعبة في اليوم من الغاز الطبيعي القياسي.

• معمل الخرسانية

ويقع معمل الخرسانية أيضا شمال غرب مدينة الجبيل الصناعية وينتج 2.8 مليار قدم مكعبة من الغاز اللقيم الخام في اليوم، كما يزود المعمل نظام الغاز الرئيس في المملكة بمقدار 1.83 مليار قدم مكعبة من غاز البيع، إضافة إلى 320 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي.

• معمل شدقم

ينتج معمل شدقم الذي تم افتتاحة عام 1988، حوالي 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز القياسي في اليوم إضافة إلى 317 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي.

• معمل الشيبة

دخل معمل الشيبة الإنتاج عام 2015، وهو مصمم لمعالجة 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز القياسي في اليوم، مع قدرة على استخلاص 275 ألف برميل يوميًا من الإيثان بالإضافة إلى سوائل الغاز الطبيعي.

• معمل العثمانية

عند افتتاحه أول مرة 1981 بلغت طاقة المعالجة للمعمل 1.5 مليار قدم مكعبة في اليوم وفي عام 2000 زادت قدرة المعمل على معالجة الغاز اللقيم بمقدار 2.26 مليار قدم مكعبة في اليوم ، وزاد انتاج غاز البيع من الحقل إلى 1.54 مليار قدم مكعبة في اليوم إضافة إلى 308 آلاف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي.

• معمل واسط

بدأ الإنتاج التشغيلي لمعمل واسط عام 2015 ، ويعالج المعمل 2.5 مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب في اليوم وينتج 1.75 مليار قدم مكعبة من غاز البيع في اليوم إضافة إلى 240 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي في اليوم.

• معمل شمال المملكة

ينتج معمل شمال المملكة أكثر من 200 مليون قدم مكعبة من الغاز القياسي في اليوم.

وتسهم هذه الحقول في توفير الطاقة منخفضة الكربون للمشاريع الصناعية، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية وتنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تمتلك السعودية سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم، والذي يقدر بنحو 324.4 تريليون قدم مكعبة قياسية.