نهاية موسمه.. برشلونة يعلن إصابة جافي بالرباط الصليبي

أعلن برشلونة رسميًا إصابة نجمه الشاب جافي في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره جورجيا التي أقيمت مساء أمس الأحد في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وكان جافي خرج مصابًا وهو يبكي في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات، وانتهت بفوز الماتادور بنتيجة 3-1.

وكانت تقارير صحفية إسبانية توقعت مساء أمس الأحد بأن تكون إصابة جافي عبارة عن قطع في الرباط الصليبي، حتى أكد برشلونة هذه التوقعات في بيان رسمي اليوم.

وقال النادي الكتالوني في بيانه "يعاني اللاعب من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وإصابة مصاحبة في الغضروف المفصلي الجانبي".

وأضاف "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح يوم الإثنين على جافي أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، سيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن جافي سيغيب لفترة ما بين 7 إلى 9 شهور، وبالتالي تأكد غيابه عن الموسم الجاري مع برشلونة، وكذلك كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني، إضافة إلى أولمبياد باريس 2024 مع منتخب إسبانيا الأولمبي.

كان لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، قال في المؤتمر الصحفي، "إصابة جافي تبدو خطيرة، الكل في غرفة خلع الملابس حزين من أجله كأننا لم نفز أو نحقق صدارة المجموعة".