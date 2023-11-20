قبل مباراة الأردن.. ماذا قدم مانشيني مع منتخب السعودية؟

يستعد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، لخوض مباراته السادسة على رأس القيادة الفنية للأخضر، عندما يلاقي منتخب الأردن.

ويحل منتخب السعودية ضيفًا على الأردن باستاد عمان الدولي مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتولى مانشيني، صاحب الـ58 عامًا، مهمة قيادة الأخضر السعودي في أغسطس الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

ومنذ أغسطس وحتى الآن، قاد مانشيني منتخب السعودية في 5 مباريات، منها 4 مباريات ودية، وواحدة فقط رسمية.

وإجمالًا، نجح مانشيني في قيادة المنتخب السعودي للفوز في مباراة، والتعادل في أخرى، بينما خسر في 3 مناسبات.

وسجل منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي الحالي 8 أهداف، جاء نصفها في مباراة واحدة ضد باكستان، بينما تلقت شباك الفريق 9 أهداف.

وبدأ مانشيني مشواره مع الأخضر السعودي بالخسارة من كوستاريكا بنتيجة 1-3، قبل أن يخسر أيضًا على يد كوريا الجنوبية بهدف وذلك في معسكر شهر سبتمبر.

وفي معسكر شهر أكتوبر الماضي، لعب مانشيني مع الأخضر مباراتين ضد نيجيريا ومالي لكنه لم ينجح أيضًا في تحقيق فوزه الأول، حيث تعادل في المباراة الأولى بنتيجة 2-2، قبل أن يخسر بنتيجة 1-3 في الثانية.

وحقق مانشيني الانتصار الأول على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي على حساب باكستان بنتيجة 4-0 يوم الخميس الماضي في المباراة الرسمية الوحيدة التي خاضها مع الفريق، والتي جاءت ضمن الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة الجارية.

أرقام مانشيني مع منتخب السعودية

5 مباريات

انتصار واحد

تعادل واحد

3 هزائم

8 أهداف سجلها الفريق

9 أهداف تلقتها شباكه