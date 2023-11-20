نجم ريال مدريد المستقبلي: ميسي استثنائي.. لكن بيليه الأفضل في التاريخ

أشاد إندريك، نجم منتخب البرازيل الشاب، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل مواجهتهما المرتقبة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، لكنه رغم ذلك شدد على أن بيليه هو الأفضل في التاريخ.

وتعاقد إندريك مع ريال مدريد على أن ينضم إليه الصيف المقبل.

وبات إنريك رابع أصغر لاعب يشارك في مباراة مع البرازيل، بعدما دشن مسيرته الدولية في مباراة كولومبيا التي جرت فجر الجمعة الماضي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بعمر 17 عامًا.

وقال إندريك، في مؤتمر صحفي، "ميسي نجم استثنائي، إنه الأفضل في العالم اليوم، والقدرة على اللعب ضده ورؤيته عن قرب ستكون تجربة رائعة".

ورغم ذلك أضاف "بيليه لا يزال فريدا، ولن يقترب أحد مما فعله"، وأشار أيضا إلى أنه "من المعجبين بكريستيانو رونالدو"، الذي لعب قبله في ريال مدريد.

وتابع النجم البرازيلي الشاب "أريد فقط أن أستمتع بلحظة اللعب ضد ميسي، وأن أكون في نفس الملعب معه، فهو رجل لم أره إلا في ألعاب الفيديو، لكني معجب أكثر بكريستيانو رونالدو، وزميلي جيلهيرم يمزح معي دائما، بالقول إن ميسي هو الأفضل".

ويستضيف منتخب البرازيل نظيره الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.