تفوق الأخضر.. تاريخ مواجهات السعودية والأردن قبل مواجهة التصفيات المزدوجة

يتفوق منتخب السعودية على شقيقه منتخب الأردن في تاريخ مواجهات الفريقين قبل المباراة التي تجمعهما غدًا الثلاثاء في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلتقي منتخب السعودية نظيره الأردني عند الساعة 07:00 مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد عمان الدولي ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة من الدور الثاني بالتصفيات.

ويدخل منختب السعودية المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه العريض على ضيفه باكستان برباعية نظيفة في مباراة الجولة الأولى.

في المقابل، يتساوى منتخبا الأردن وطاجيكستان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما بهدف لمثله في الجولة الافتتاحية.

وبخلاف ترتيب المجموعة الذي يمنح أفضلية للمنتخب السعودي، فإن الأخضر يتفوق أيضًا في المواجهات المباشرة التي جمعته بالأردن في كل البطولات والمناسبات.

وقبل مباراة الغد، لعب المنتخبان الشقيقان 13 مباراة في كل البطولات، كانت الغلبة للأخضر السعودي في 6 مباريات، بينما فاز الأردن في 5 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، حسب موقع "المنتخب السعودي".

وسجل منتخب السعودية 16 هدفًا في شباك نظيره الأردني، بينما استقبلت شباك الأخضر 11 هدفًا فقط.

وتعود أول مواجهة بين المنتخبين الشقيقين إلى أكتوبر 1957 في دورة الألعاب العربية بلبنان، وحسم المنتخب الأردني المباراة لصالحه بنتيجة 2-1.

أما آخر مباراة فجاءت في ديسمبر 2021 ببطولة كأس العرب بقطر، وحسمها منتخب الأردن بنتيجة 1-0.

تاريخ مواجهات السعودية والأردن في كل البطولات

13 مباراة

6 انتصارات للسعودية

5 انتصارات للأردن

تعادلان

16 هدفًا للسعودية

11 هدفًا للأردن